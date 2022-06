Les mercredis sur la route : Cirque théâtre Lazari et Lulu Van Trapp, 6 juillet 2022, .

Les mercredis sur la route : Cirque théâtre Lazari et Lulu Van Trapp



2022-07-06 19:30:00 – 2022-07-06

EUR Les Mercredis sur la Route

Mercredi 6 juillet devant le Café du Boulevard à Melle

19h30 : installation et possibilité de se restaurer sur place

20h : théâtre de rue : Cirque Théâtre Lazari, tout public à partir de 3 ans

21h30 : concert LULU VAN TRAPP

(Rock français à la Rita Mitsouko)

Lulu Van Trapp compose, tourne, sort des clips, organise d’immenses bals costumés, monte sur scène en costume trois pièces, en sort nu, et met la misère avec ses chansons d’amour. Une fille et trois garçons que l’on voit grandir le long de leurs chansons, entre rock, r’n’b et synth pop, entre violence et tendresse.

Quand on leur demande pourquoi ils font tout cela, leur réponse tombe comme une révélation : « On essaye de se libérer de la maladie moderne qu’est l’égo ».

Les Mercredis sur la Route

Mercredi 6 juillet devant le Café du Boulevard à Melle

19h30 : installation et possibilité de se restaurer sur place

20h : théâtre de rue : Cirque Théâtre Lazari, tout public à partir de 3 ans

21h30 : concert LULU VAN TRAPP

(Rock français à la Rita Mitsouko)

Les Mercredis sur la Route

Mercredi 6 juillet devant le Café du Boulevard à Melle

19h30 : installation et possibilité de se restaurer sur place

20h : théâtre de rue : Cirque Théâtre Lazari, tout public à partir de 3 ans

21h30 : concert LULU VAN TRAPP

(Rock français à la Rita Mitsouko)

Lulu Van Trapp compose, tourne, sort des clips, organise d’immenses bals costumés, monte sur scène en costume trois pièces, en sort nu, et met la misère avec ses chansons d’amour. Une fille et trois garçons que l’on voit grandir le long de leurs chansons, entre rock, r’n’b et synth pop, entre violence et tendresse.

Quand on leur demande pourquoi ils font tout cela, leur réponse tombe comme une révélation : « On essaye de se libérer de la maladie moderne qu’est l’égo ».

dernière mise à jour : 2022-06-23 par