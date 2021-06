Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Les mercredis sur la route : Cinq Oreilles – Tour du monde musical Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Les mercredis sur la route : Cinq Oreilles – Tour du monde musical Melle, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Melle. Les mercredis sur la route : Cinq Oreilles – Tour du monde musical 2021-07-07 21:00:00 – 2021-07-07 Place René Groussard Café du Boulevard

Melle Deux-Sèvres Melle Deux-Sèvres Les Mercredis sur la route Mercredi 7 juillet à 21h30 à Melle Cinq Oreilles (Tour du monde musical) Un trio qui brasse les langues, bouscule les groove et les traditions, transporte le public dans un foisonnement d’influences. D’escale en escale, il nous fait goûter l’ailleurs… 1re partie Théâtre de rue dès 20h

Le plus beau jour de sa vie, performance fakirique et jeu burlesque. Les Mercredis sur la route Mercredi 7 juillet à 21h30 à Melle Cinq Oreilles (Tour du monde musical) Un trio qui brasse les langues, bouscule les groove et les traditions, transporte le public dans un foisonnement d’influences. D’escale en escale, il nous fait goûter l’ailleurs… +33 9 64 26 30 54 Les Mercredis sur la route Mercredi 7 juillet à 21h30 à Melle Cinq Oreilles (Tour du monde musical) Un trio qui brasse les langues, bouscule les groove et les traditions, transporte le public dans un foisonnement d’influences. D’escale en escale, il nous fait goûter l’ailleurs… Les Mercredis sur la route Mercredi 7 juillet à 21h30 à Melle Cinq Oreilles (Tour du monde musical) Un trio qui brasse les langues, bouscule les groove et les traditions, transporte le public dans un foisonnement d’influences. D’escale en escale, il nous fait goûter l’ailleurs… 1re partie Théâtre de rue dès 20h

Le plus beau jour de sa vie, performance fakirique et jeu burlesque. Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Étiquettes évènement : Autres Lieu Melle Adresse Place René Groussard Café du Boulevard Ville Melle lieuville 46.22163#-0.14342