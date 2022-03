LES MERCREDIS SPORTS & LOISIRS Paulhan, 9 mars 2022, Paulhan.

LES MERCREDIS SPORTS & LOISIRS Paulhan

2022-03-09 – 2022-03-09

Paulhan Hérault

L’Accueil Ados de la Communauté de Communes du Clermontais organise des animations sportives pour les 11/17 ans du territoire. Au programme : sport, musique, chant, activités manuelles… et plein d’autres activités de loisirs pour un après-midi ludique et convivial ! Sans inscription et ouvert à tous les 11/17 ans !

pole.ados@cc-clermontais.fr +33 6 79 85 18 65 https://www.cc-clermontais.fr/un-territoire-de-service/jeunesse/lespace-jeunesse-du-clermontais/accueil-ados/

Paulhan

