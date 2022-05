Les Mercredis Récréatifs

2022-07-20 – 2022-08-17 Animations gratuites proposées par l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye, les mercredis (du 20 juillet au 17 août)

Au programme :

Poterie à Parcoul, Pastel à Saint-Aulaye, jeu de piste à La Roche-Chalais

Ateliers ou activité de 6 à 10 ans. Goûter offert en fin d’activité.

Présence d’un adulte obligatoire.

