Les Mercredis Nature Saint-Vigor-d’Ymonville, 13 juillet 2022, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Les Mercredis Nature

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

2022-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-13

Saint-Vigor-d’Ymonville

Seine-Maritime

Saint-Vigor-d’Ymonville

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des expériences riches en sensations et ludiques pour se reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie frénétique et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire. Chaque semaine une nouvelle activité est proposée (Insectes, les super héros de la mare, la nature à travers les sens, traces et moulages, les fées du marais…).

A partir de 6 ans – durée 2h

Rendez-vous à la Maison de la réserve

Tarifs : enfant 3€, premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants

Informations au 02 35 24 80 01 ou à communication@maisondelestuaire.org

Possibilité de réserver en ligne sur la plateforme helloasso.com

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des expériences riches en sensations et ludiques pour se reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie…

communication@maisondelestuaire.org +33 2 35 24 80 01 https://www.maisondelestuaire.org/

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des expériences riches en sensations et ludiques pour se reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie frénétique et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire. Chaque semaine une nouvelle activité est proposée (Insectes, les super héros de la mare, la nature à travers les sens, traces et moulages, les fées du marais…).

A partir de 6 ans – durée 2h

Rendez-vous à la Maison de la réserve

Tarifs : enfant 3€, premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants

Informations au 02 35 24 80 01 ou à communication@maisondelestuaire.org

Possibilité de réserver en ligne sur la plateforme helloasso.com

Saint-Vigor-d’Ymonville

dernière mise à jour : 2022-06-28 par