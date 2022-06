LES MERCREDIS MUSICAUX : TRIO HARMONIA 3, 13 juillet 2022, .

LES MERCREDIS MUSICAUX : TRIO HARMONIA 3



2022-07-13 – 2022-07-13

Le Trio « Harmonia 3 » » est né d’une rencontre : celle de trois personnalités aux parcours atypiques avec la volonté commune de faire partager au plus grand nombre leurs expériences musicales. C’est dans cet état d’esprit qu’ils proposent un voyage à travers les styles et les époques en parcourant le monde des musiques savantes et populaires : Telemann, Haydn, Rossini, Bizet, Granados, Nazareth, Pujol, Piazzolla …

Christophe MÈGE né à Nantes, débute ses études musicales avec Guy COTTIN, puis les poursuit à Toulouse où il obtient en 1975 les premiers prix de flûte et de musique de chambre. Il est ensuite admis au Conservatoire de Genève et en sort lauréat avec un prix de virtuosité en 1979.

Pierre CESMAT né à Paris débute ses études musicales par le chant et les percussions puis vient l’étude du violon à l’âge de 8 ans au Conservatoire Municipal de Paris XXéme. Il intègre l’école normale de musique de Paris où il obtient le diplôme d’exécution. Parallèlement il mène des études universitaires en mathématiques et physiques.

Jean-Baptiste SAVARIT débute ses études musicales au Conservatoire Municipal des Sables d’Olonne; il étudie la guitare « jazz » à Nantes puis à Paris. Après avoir suivi le cursus des études du Conservatoire Municipal du XIVeme de Paris, il est admis au Conservatoire Supérieur de Paris C.N.R dans la classe de Ramon de HERRERA en 1989. En 1991, il obtient un premier prix à l’unanimité des Conservatoires de la Ville de Paris, devient en 1992 l’élève du concertiste argentin Roberto AUSSEL puis est admis en classe de perfectionnement au Conservatoire Supérieur de Paris C.N.R.

