Lannilis Lannilis Finistère, Lannilis Les Mercredis musicaux Lannilis Lannilis Catégories d’évènement: Finistère

Lannilis

Les Mercredis musicaux Lannilis, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lannilis. Les Mercredis musicaux 2021-07-07 – 2021-07-07

Lannilis Finistère Lannilis organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.

FIAMMA & FOCO

– Najma THOMAS-COLOGNY (voix)

– Elodie BOULEFTOUR (flûtes à bec)

– Marta Gliozzi (orgue positif) patrimoine.lannilis@gmail.com http://sauvegarde-du-patrimoine-de-lannilis.e-monsite.com/ organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.

FIAMMA & FOCO

– Najma THOMAS-COLOGNY (voix)

– Elodie BOULEFTOUR (flûtes à bec)

– Marta Gliozzi (orgue positif) dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lannilis Étiquettes évènement : Autres Lieu Lannilis Adresse Ville Lannilis lieuville 48.56956#-4.52186