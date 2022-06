LES MERCREDIS MUSICAUX : GUITARE DE GÉRARD ET AGNÈS ABITON, 27 juillet 2022, .

LES MERCREDIS MUSICAUX : GUITARE DE GÉRARD ET AGNÈS ABITON



2022-07-27 – 2022-07-27

Unis dans la vie, après avoir mené respectivement des carrières de solistes, c’est tout naturellement qu’Agnès et Gérard Abiton se retrouvent avec bonheur sur la scène.

Gérard ABITON :

L’enseignement initial du guitariste et ténor Christian Jean oriente durablement les directions musicales et esthétiques de Gérard Abiton, notamment dans la traduction de l’expression naturelle du chant à la guitare. Ce rapport singulier à la guitare et à son univers musical le mènera à des choix esthétiques personnels guidés notamment, par une volonté de valoriser le « legato » de son instrument et d’inventer des techniques appropriées. « Je préfère ce qui me touche à ce qui me surprend » : cette citation de François Couperin guide depuis toujours son approche sensible de la Musique. Reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes de sa génération, désigné en 2005 par la revue britannique « Classical Guitar » comme l’un des chefs de file des guitaristes français, Gérard Abiton joue en récital, au sein de diverses formations et avec orchestre. Régulièrement invité par la scène internationale, Gérard Abiton se produit en Europe, aux Amériques et en Asie dans plus de 40 pays. Ancien professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, au Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, Gérard Abiton enseigne régulièrement dans le cadre de nombreux stages et master-classes en France et dans le monde. Il siège régulièrement aux jurys de concours nationaux et internationaux.

Agnès ABITON :

Agnès Abiton commence ses études musicales à l’âge de 12 ans. Très tôt, elle entre au Conservatoire National de Région de Reims où elle remporte un Premier Prix de guitare et une Licence de Perfectionnement. Parallèlement à ses études instrumentales, désireuse d’acquérir une large culture musicale, elle obtient un diplôme d’harmonie et de contrepoint et un Certificat d’Histoire de la Musique au CNSM de Paris. Passionnée par la guitare romantique, elle propose, avec Laurence Karsenti, concertiste et professeur au Conservatoire d’Orléans, de faire redécouvrir les nombreuses pages de la littérature pour piano-forte et guitare et crée, en 2014, avec Eric Sobczyk, concertiste et chef d’orchestre, un duo de guitares romantiques explorant le large répertoire du XIXème siècle. Attirée par la musique ancienne et formée notamment auprès de Jérôme Hantaï, elle joue également de la viole de gambe et se produit avec l’organiste Jean-Pierre-Griveau, la claveciniste Florence Blatier, la soprano Corinne Sertillanges… Titulaire du Certificat d’aptitude depuis 1995, Agnès Abiton enseigne actuellement la guitare au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers.

.

Unis dans la vie, après avoir mené respectivement des carrières de solistes, c’est tout naturellement qu’Agnès et Gérard Abiton se retrouvent avec bonheur sur la scène.

Gérard ABITON :

L’enseignement initial du guitariste et ténor Christian Jean oriente durablement les directions musicales et esthétiques de Gérard Abiton, notamment dans la traduction de l’expression naturelle du chant à la guitare. Ce rapport singulier à la guitare et à son univers musical le mènera à des choix esthétiques personnels guidés notamment, par une volonté de valoriser le « legato » de son instrument et d’inventer des techniques appropriées. « Je préfère ce qui me touche à ce qui me surprend » : cette citation de François Couperin guide depuis toujours son approche sensible de la Musique. Reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes de sa génération, désigné en 2005 par la revue britannique « Classical Guitar » comme l’un des chefs de file des guitaristes français, Gérard Abiton joue en récital, au sein de diverses formations et avec orchestre. Régulièrement invité par la scène internationale, Gérard Abiton se produit en Europe, aux Amériques et en Asie dans plus de 40 pays. Ancien professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, au Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt, Gérard Abiton enseigne régulièrement dans le cadre de nombreux stages et master-classes en France et dans le monde. Il siège régulièrement aux jurys de concours nationaux et internationaux.

Agnès ABITON :

Agnès Abiton commence ses études musicales à l’âge de 12 ans. Très tôt, elle entre au Conservatoire National de Région de Reims où elle remporte un Premier Prix de guitare et une Licence de Perfectionnement. Parallèlement à ses études instrumentales, désireuse d’acquérir une large culture musicale, elle obtient un diplôme d’harmonie et de contrepoint et un Certificat d’Histoire de la Musique au CNSM de Paris. Passionnée par la guitare romantique, elle propose, avec Laurence Karsenti, concertiste et professeur au Conservatoire d’Orléans, de faire redécouvrir les nombreuses pages de la littérature pour piano-forte et guitare et crée, en 2014, avec Eric Sobczyk, concertiste et chef d’orchestre, un duo de guitares romantiques explorant le large répertoire du XIXème siècle. Attirée par la musique ancienne et formée notamment auprès de Jérôme Hantaï, elle joue également de la viole de gambe et se produit avec l’organiste Jean-Pierre-Griveau, la claveciniste Florence Blatier, la soprano Corinne Sertillanges… Titulaire du Certificat d’aptitude depuis 1995, Agnès Abiton enseigne actuellement la guitare au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers.

.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par