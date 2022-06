LES MERCREDIS MUSICAUX – GUITARE – ALEXEÏ KHOREV, 24 août 2022, .

LES MERCREDIS MUSICAUX – GUITARE – ALEXEÏ KHOREV



2022-08-24 – 2022-08-24

Alexeï Khorev est né à Saint-Petersbourg dans une famille de musiciens où il a commencé la guitare, dès son plus jeune âge, avec son père, célèbre professeur en Russie et un des piliers de l’école de guitare à Saint-Petersbourg. Dans les années 90, il a remporté de nombreux prix dans des concours internationaux, Saint-Petersbourg, Voronezh, Cracovie, Gdansk, Moscou… En 1996, il intègre le conservatoire national supérieur de musique de Paris où il obtient un premier prix en 2000. Il poursuit une carrière internationale et continue à accumuler des prix en France, aux Etats-Unis ou encore en Inde. Il vit en Loire-Atlantique et enseigne la guitare au conservatoire de musique de Cap Atlantique à Guérande tout en sillonnant le monde pour donner des concerts

