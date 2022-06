LES MERCREDIS MUSICAUX : ENSEMBLE QUATRE À QUATRE, 20 juillet 2022, .

LES MERCREDIS MUSICAUX : ENSEMBLE QUATRE À QUATRE



2022-07-20 – 2022-07-20

L’ensemble Quatre à Quatre a vu le jour en 2017 sur la côte atlantique, là même où la Loire termine sa course dans l’océan. Formation atypique, l’ensemble s’articule autour du piano de Sandy Bonneau, associé à la voix de mezzo-soprano d’Anne-Claire Couchourel, au saxophone d’Olivier Besson et à la trompette de Vincent Mitterrand. Le répertoire proposé par Quatre à Quatre se veut éclectique, sans aucun doute original, et toujours animé par une volonté de voyages et de découvertes. Vous pourrez ainsi être emportés dans l’univers des grands airs d’opéra, ou bien faire une halte sous un kiosque à musique de la belle époque. Un détour par Broadway ou par la Nouvelle Orléans ? Une étape plus baroque ou une incursion dans le romantisme russe ? Les quatre artistes vont vous convier dans leurs propres découvertes, vous surprendre, mais avant tout vous faire partager leur passion et leur amitié. Venez gravir avec eux, quatre à quatre, les marches de l’invitation au voyage musical !

Sandy Bonneau a fait ses études au Conservatoire de Région de Nantes où elle obtient une Médaille d’or en Piano, musique de chambre et Formation Musicale, à l’âge de 14 ans, puis un prix de Perfectionnement en Musique de Chambre. Diplômée d’État à 19 ans , lauréate des Concours de la Fonction Publique Territoriale , elle enseigne le piano à temps complet au sein de la communauté de communes du Sud Estuaire. En 2017, elle obtient le concours de Professeur d’Enseignement Artistique, spécialité piano.

Anne-Claire Couchourel obtient son diplôme de fin d’études spécialisées au Conservatoire à rayonnement régional de Nantes. Elle intègre rapidement le chœur d’Angers Nantes Opéra, puis celui de l’Opéra National de Lyon en tant que choriste supplémentaire. Elle travaille régulièrement avec ces deux chœurs. En tant que soliste, Anne-Claire s’est illustrée dans le rôle d’Estelle/ Ermerance dans Véronique de Messager, dans les rôles de Déborah et Vendredi dans Robinson Crusoé d’Offenbach, dans le Magnificat de Bach, le Magnificat de Vivaldi, le Requiem de Mozart, le Psaume 135 et le Messie de Haendel. En 2017, Anne-Claire a participé à la création du quatuor vocal à capella Les PolySoNantes et de l’ensemble Quatre à Quatre, qui se produisent régulièrement dans les Pays de la Loire et dans de nombreux festivals.

Olivier Besson a suivi un cursus de saxophoniste avec des maîtres de la spécialité au Conservatoire de Limoges, et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il intègre ensuite diverses formations musicales qui l’amèneront à jouer sur de grandes scènes nationales, en musique de chambre avec son quatuor Carré Mêlé (puis récemment le Blizz quartet), ou au sein d’orchestres philharmoniques, tels que l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre régional du Limousin, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre de Bretagne, et l’Orchestre de la Suisse Romande. Il joue ainsi les grands solos de son instrument dans ces prestigieuses formations.

Né à Orléans en 1974, Vincent Mitterrand débute la trompette à l’âge de 8 ans. Il entre en 1988 au Conservatoire d’Orléans dans la classe de Jean-Paul Leroy, où il obtient en 1995 un 1er prix à l’unanimité de cornet à pistons et dès l’année suivante, un 1er prix à l’unanimité de trompette. Poursuivant parallèlement des études de gestion à l’Université d’Orléans, il décide en 1997 de se consacrer entièrement à sa carrière de musicien. Il est récompensé cette année-là par un 1er prix à l’unanimité de trompette au Concours Régional, et entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Clément Garrec et de Pierre Gillet. Il y obtient en juin 2001 le Diplôme de Formation Supérieure. Il est membre fondateur de la Compagnie 1084°C. C’est avec cette formation qu’il s’est vu décerner un 1er prix mention très bien de musique de chambre, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en juin 2000. Aujourd’hui, il est également membre de l’Orchestre Symphonique de Tours-Région Centre, de l’Orchestre Lamoureux, ainsi que de l’Orchestre Symphonique d’Orléans. A ce titre, son expérience lui permet d’être régulièrement invité par des formations parmi lesquelles l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et l’Orchestre National des Pays de la Loire. Enfin, depuis septembre 2013 il enseigne la trompette au Conservatoire d’Orléans.

L’ensemble Quatre à Quatre a vu le jour en 2017 sur la côte atlantique, là même où la Loire termine sa course dans l’océan. Formation atypique, l’ensemble s’articule autour du piano de Sandy Bonneau, associé à la voix de mezzo-soprano d’Anne-Claire Couchourel, au saxophone d’Olivier Besson et à la trompette de Vincent Mitterrand. Le répertoire proposé par Quatre à Quatre se veut éclectique, sans aucun doute original, et toujours animé par une volonté de voyages et de découvertes. Vous pourrez ainsi être emportés dans l’univers des grands airs d’opéra, ou bien faire une halte sous un kiosque à musique de la belle époque. Un détour par Broadway ou par la Nouvelle Orléans ? Une étape plus baroque ou une incursion dans le romantisme russe ? Les quatre artistes vont vous convier dans leurs propres découvertes, vous surprendre, mais avant tout vous faire partager leur passion et leur amitié. Venez gravir avec eux, quatre à quatre, les marches de l’invitation au voyage musical !

Sandy Bonneau a fait ses études au Conservatoire de Région de Nantes où elle obtient une Médaille d’or en Piano, musique de chambre et Formation Musicale, à l’âge de 14 ans, puis un prix de Perfectionnement en Musique de Chambre. Diplômée d’État à 19 ans , lauréate des Concours de la Fonction Publique Territoriale , elle enseigne le piano à temps complet au sein de la communauté de communes du Sud Estuaire. En 2017, elle obtient le concours de Professeur d’Enseignement Artistique, spécialité piano.

Anne-Claire Couchourel obtient son diplôme de fin d’études spécialisées au Conservatoire à rayonnement régional de Nantes. Elle intègre rapidement le chœur d’Angers Nantes Opéra, puis celui de l’Opéra National de Lyon en tant que choriste supplémentaire. Elle travaille régulièrement avec ces deux chœurs. En tant que soliste, Anne-Claire s’est illustrée dans le rôle d’Estelle/ Ermerance dans Véronique de Messager, dans les rôles de Déborah et Vendredi dans Robinson Crusoé d’Offenbach, dans le Magnificat de Bach, le Magnificat de Vivaldi, le Requiem de Mozart, le Psaume 135 et le Messie de Haendel. En 2017, Anne-Claire a participé à la création du quatuor vocal à capella Les PolySoNantes et de l’ensemble Quatre à Quatre, qui se produisent régulièrement dans les Pays de la Loire et dans de nombreux festivals.

Olivier Besson a suivi un cursus de saxophoniste avec des maîtres de la spécialité au Conservatoire de Limoges, et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il intègre ensuite diverses formations musicales qui l’amèneront à jouer sur de grandes scènes nationales, en musique de chambre avec son quatuor Carré Mêlé (puis récemment le Blizz quartet), ou au sein d’orchestres philharmoniques, tels que l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre régional du Limousin, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre de Bretagne, et l’Orchestre de la Suisse Romande. Il joue ainsi les grands solos de son instrument dans ces prestigieuses formations.

Né à Orléans en 1974, Vincent Mitterrand débute la trompette à l’âge de 8 ans. Il entre en 1988 au Conservatoire d’Orléans dans la classe de Jean-Paul Leroy, où il obtient en 1995 un 1er prix à l’unanimité de cornet à pistons et dès l’année suivante, un 1er prix à l’unanimité de trompette. Poursuivant parallèlement des études de gestion à l’Université d’Orléans, il décide en 1997 de se consacrer entièrement à sa carrière de musicien. Il est récompensé cette année-là par un 1er prix à l’unanimité de trompette au Concours Régional, et entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Clément Garrec et de Pierre Gillet. Il y obtient en juin 2001 le Diplôme de Formation Supérieure. Il est membre fondateur de la Compagnie 1084°C. C’est avec cette formation qu’il s’est vu décerner un 1er prix mention très bien de musique de chambre, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en juin 2000. Aujourd’hui, il est également membre de l’Orchestre Symphonique de Tours-Région Centre, de l’Orchestre Lamoureux, ainsi que de l’Orchestre Symphonique d’Orléans. A ce titre, son expérience lui permet d’être régulièrement invité par des formations parmi lesquelles l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et l’Orchestre National des Pays de la Loire. Enfin, depuis septembre 2013 il enseigne la trompette au Conservatoire d’Orléans.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par