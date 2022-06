LES MERCREDIS MUSICAUX : ENSEMBLE PARIS OPÉRA Le Pouliguen, 17 août 2022, Le Pouliguen.

LES MERCREDIS MUSICAUX : ENSEMBLE PARIS OPÉRA

Eglise Saint-Nicolas Le Pouliguen Loire-Atlantique

2022-08-17 – 2022-08-17

Le Pouliguen

Loire-Atlantique

Dans un désir d’unir leurs talents, leurs expériences et de faire partager leur passion pour l’art lyrique, les chanteurs et musiciens de l’Ensemble Paris Opéra se consacrent au répertoire riche et varié de l’opéra et de la musique vocale sacrée. Mettre en valeur la voix, participer à la création de productions, mais surtout, susciter avec le public de manière fraternelle et sincère des émotions sont les premières raisons d’être de cette formation.

https://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr/

