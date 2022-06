LES MERCREDIS MUSICAUX : DUO SLAVIA, 3 août 2022, .

2022-08-03 – 2022-08-03

Le duo Slavia, Micha Tcherkassky et Alexis Mouravnik, d’origines russe et ukrainienne, présentent les pièces classiques et traditionnelles du répertoire slave d’Europe centrale, de quoi faire plus ample connaissance avec l’univers musical de l’Ukraine, la Hongrie, la Pologne, la Géorgie, la Serbie et la Russie. L’âme slave dans ce qu’elle recèle de fougue, d’exaltation et de passion ! C’est la réunion de deux talents : la voix profonde du chanteur‐guitariste Alexis Mouravnik et de la balalaïka virtuose de Micha Tcherkassky. Le répertoire d’Europe centrale du duo Slavia se compose d’une danse hongroise, de « Souliko » la chanson préférée des géorgiens, des chansons traditionnelles ukrainiennes, d’une chanson des tziganes de Serbie, d’une chanson traditionnelle polonaise, les grands compositeurs russes Tchaïkovsky, Rachmaninoff et beaucoup d’autres surprises…

Alexis Mouravnik, chanteur-guitariste russe. Alexis est né à Moscou et arrive à Paris en 1975 à l’âge de treize ans. Il découvre le monde des artistes tziganes‐russes parisiens pour lequel il se passionne. Il apprend leur répertoire et chante pour des amis en s’accompagnant de la guitare. En 1984 il passe avec succès une audition dans un cabaret parisien le Douchka. C’est le début de la carrière professionnelle. Depuis il s’est produit dans presque tous les cabarets russes de Paris et notamment les plus grands (Raspoutine, Nikita, Balalaïka). Le répertoire des chansons russes anciennes, classiques et contemporaines n’ont pas de secret pour lui.

Micha Tcherkassky, Balalaïka classique. Né en France, issu d’une famille française et d’une famille russo‐ukrainienne. Son grand‐père français, René Bergerioux, était premier ténor à l’Opéra de Paris et à La Monnaie l’Opéra de Bruxelles, ses grands‐parents russes ont fui la Russie et l’Ukraine lors de la révolution de 1917. C’est son grand‐père ukrainien André Semionovitch Tcherkassky qui l’a initié à la balalaïka. De formation classique il étudie la balalaïka au Conservatoire Rachmaninoff à Paris, ensuite il se perfectionne à Moscou avec les plus grands maîtres russes de la balalaïka. Il participe au premier concours international d’instruments traditionnels russes à Tcherepovets (Russie) en 1992 où il se distingue en atteignant les demi‐finales. Par son travail il n’a de cesse de faire mieux connaître son instrument rare : la balalaïka. Il poursuit une carrière de concertiste qui l’a mené à jouer entre autres au Kremlin à Moscou devant Vladimir Poutine en 2006 et a été le premier et le seul à ce jour, à jouer de la balalaïka à l’Olympia à Paris les 18 et 19 mars 2011. En 2018 la compositrice Biélorusse de musique contemporaine Tatsiana Zelianko lui dédit une oeuvre composée pour balalaïka et piano « Le Temps de la Cigale » créée au festival d’Ouessant la même année par Micha Tcherkassky.

