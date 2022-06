LES MERCREDIS MUSICAUX – DUO LAZULI, 31 août 2022, .

LES MERCREDIS MUSICAUX – DUO LAZULI



2022-08-31 – 2022-08-31

Duo atypique et magique né de la rencontre de deux univers : l’un plutôt jazzy et tourné vers les musiques improvisées, l’autre distillant épices, couleurs et senteurs du Brésil…Les deux musiciens ont en commun la passion du voyage. Tels des explorateurs, ils sillonnent les sentiers de l’imaginaire, conjuguant vertige et équilibre, magie et joie du terroir… Les instruments sont équilibrés vibratoirement avant les concerts, et munis de colibrissons (résonateurs acoustiques procurant une sonorité plus fine, directe, ample et rayonnante). Une grande première donc de par la résonance particulière des deux instruments, l’originalité du répertoire et l’offrande musicale du duo Lazuli.

Emilie Chevillard, tisseuse de cordes

Emilie est une harpiste chromatique, professeure et compositrice. Après avoir obtenu son diplôme au Conservatoire de Nantes, elle gagne un premier prix à l’unanimité au concours français de la harpe de Limoges. Elle obtient

une bourse « Declic jeune » de la Fondation de France en 2010 afin d’acquérir et développer son apprentissage d’un nouveau type de harpe, appelé harpe chromatique. Depuis 2012, après son retour d’ Inde et l’appropriation de ce nouvel instrument, elle développe ses expériences dans différents types de musique notamment en Jazz et Musiques Improvisées (Colunia, Spatule … ) La collaboration avec Yves Brisson (Duo Lazuli) commencée il y a plusieurs années sur harpe celtique, prend un nouveau tournant en 2016 à la harpe chromatique. Elle permet au duo une plus grande richesse de répertoire…

Yves Brisson, sculpteur de souffle

De formation classique, Yves Brisson rencontre les musiciens roumains avec lesquels il se produit pendant plusieurs années. Plusieurs coups de foudre jonchent son parcours : le choro (Brésil), le merengue (Venezuela)… Compositeur autodidacte, auteur de contes, le flûtiste aime tisser des correspondances entre les arts, jeter des passerelles entre les musiques et les cultures, tout en affirmant son identité au terroir Ouest. Il réalise plusieurs albums avec ses propres compositions, entouré de pianiste, organiste, harpistes, guitariste … Il est l’inventeur des résonateurs acoustiques Colibrisson®, accessoires destinés à tout instrument de musique et assurant un meilleur rayonnement du son. Il est l’initiateur de l’Equilibrage vibratoire instrumental, rendant ainsi la résonance pure à chaque instrument de musique.

