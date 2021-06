Le pouliguen Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Les mercredis musicaux concert Trio Russalka Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen, le mercredi 4 août à 21:00

Dans le cadre des mercredis musicaux, ce moment classique vous est proposé à l’église Saint-Nicolas. Micha Tcherkassky au Balalaïka, Anne Tcherkasskaia au piano et Elena Rakova, mezzo soprano.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T21:00:00 2021-08-04T07:00:00

