Les mercredis musicaux concert Ballade Russe Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen, 4 août 2021, Le pouliguen.

Les mercredis musicaux concert Ballade Russe

Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen, le mercredi 4 août à 09:00

Le duo Micha Tcherkassky et Alexis Mouravnik présente les pièces classiques et traditionnelles du répertoire russe et de l’âme slave dans ce qu’elle recèle de fougue, d’exaltation et de passion ! C’est la réunion de deux talents : la voix profonde du chanteur Alexis Mouravnik et de la balalaïka virtuose de Micha Tcherkassky. Leur répertoire comprend des œuvres majeures des grands compositeurs russes : Tchaïkovsky, Chostakovitch, Rachmaninoff et aussi des grands airs russes traditionnels connus : Les Yeux Noirs, Katioucha, Plaine ma plaine, Kalinka et beaucoup d’autres…

Public

Le duo Micha Tcherkassky et Alexis Mouravnik présente les pièces classiques et traditionnelles du répertoire russe et de l’âme slave dans ce qu’elle recèle de fougue, d’exaltation et de passion ! …

Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T19:00:00