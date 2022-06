Les Mercredis matin de l’orgue

Les Mercredis matin de l’orgue, 17 août 2022, . Les Mercredis matin de l’orgue

2022-08-17 – 2022-08-17 organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.

Avec François Lombard à l’orgue, et Marie Lombard, soprano. organisé par l’association Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis.

Avec François Lombard à l’orgue, et Marie Lombard, soprano. dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville