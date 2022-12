Les Mercredis ludiques et numériques Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Mercredis ludiques et numériques Bibliothèque François Villon, 7 décembre 2022, Paris. Le mercredi 14 juin 2023

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 12 avril 2023

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 15 mars 2023

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 22 février 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Les Mercredis ludiques, le nouveau rendez-vous de la bibliothèque François Villon ! Un mercredi par mois, un atelier est proposé aux plus jeunes pour jouer, créer, inventer, découvrir… Mercredi numérique : Mercredi 22 février : découverte d’applications sur le thème de la musique

découverte d’applications sur le thème de la musique Mercredi 12 avril : jeux vidéo sur le sport (dans le cadre du Festival Numok)

jeux vidéo sur le sport (dans le cadre du Festival Numok) Mercredi 14 juin : Atelier Tablette Stop Motion Mercredi ludique : Mercredi 7 décembre : Venez fabriquer en famille votre décoration de Noël en laine cardée et repartez avec votre petit bonhomme en pain d’épice !

Venez fabriquer en famille votre décoration de Noël en laine cardée et repartez avec votre petit bonhomme en pain d'épice ! Mercredi 15 mars : Jeux de société Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris lieuville Bibliothèque François Villon Paris Departement Paris

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

