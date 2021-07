« Les Mercredis Fermiers » : Marché de producteurs locaux Réveillon, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Réveillon.

« Les Mercredis Fermiers » : Marché de producteurs locaux 2021-07-07 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-25 20:00:00 20:00:00

Réveillon Orne Réveillon

Retrouvez-nous tous les mercredis de l’été à partir du 7 juillet chez Une Ferme du Perche pour un marché de producteurs bio et locaux. Le petit marché fermier aura lieu au bord de notre étang. L’occasion de faire le plein de produits bio et locaux, de belles rencontres et de passer un bon moment.

Producteurs présents : Une ferme du perche, L’ami d’pain, Les oeufs de la sellerie, Le safran du perche, La cidrerie la maison ferré, Les cochons sont dans le pré, Les fromages de brebis d’Ecouves, Les escargots de la colline, Le comptoir des infuses et La bière de la baze.

+33 2 33 25 61 10

