Les mercredis en musique au prieuré : “Wagaal” Monad tour, 10 août 2022, .

Les mercredis en musique au prieuré : “Wagaal” Monad tour

2022-08-10 20:00:00 – 2022-08-10 22:00:00

Waagal est le projet du multi-instrumentiste Erwann TEXIER-HARTH. Guitare, didgeridoos, handpans, kashaka, kalimba, sitar et autres instruments sont joués simultanément, créant une performance solo où le musicien ne cesse de repousser ses limites. Puisant dans les musiques et cultures autour du monde, Waagal mêle sonorités millénaires et rythmes innovants, réalisant ainsi l’union de l’ancien et du moderne.

Facebook Wagaal

