Les mercredis en musique au prieuré : « Stan Marre Jazz » 2021-07-21 19:00:00 – 2021-07-21 21:00:00

A l'occasion des mercredis en musique au prieuré, découvrez tout au long de l'été des artistes confirmés ainsi que des jeunes talents dans le cadre majestueux du Prieuré. Ce mercredi, Stan Marre Jazz sera présent pour un concert de jazz !

