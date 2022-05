Les mercredis en musique au prieuré : “O city Vipers”

Les mercredis en musique au prieuré : “O city Vipers”, 6 juillet 2022, . Les mercredis en musique au prieuré : “O city Vipers”

2022-07-06 20:00:00 – 2022-07-06 22:00:00 A l’occasion des mercredis en musique au prieuré, découvrez tout au long de l’été des artistes confirmés ainsi que des jeunes talents dans le cadre majestueux du Prieuré.

Ce mercredi, sera présent”The O’ City Vipers” est un groupe bordelais de « Hot Jazz ». Ces deux musiciens passionnés de vieux jazz s’entourent de Jules, Maxime et Vincent afin d’explorer un répertoire original et faire partager leur engouement pour ce style de musique si particulier. A l’occasion des mercredis en musique au prieuré, découvrez tout au long de l’été des artistes confirmés ainsi que des jeunes talents dans le cadre majestueux du Prieuré.

Ce mercredi, sera présent”The O’ City Vipers” est un groupe bordelais de « Hot Jazz ». Ces deux musiciens passionnés de vieux jazz s’entourent de Jules, Maxime et Vincent afin d’explorer un répertoire original et faire partager leur engouement pour ce style de musique si particulier. A l’occasion des mercredis en musique au prieuré, découvrez tout au long de l’été des artistes confirmés ainsi que des jeunes talents dans le cadre majestueux du Prieuré.

Ce mercredi, sera présent”The O’ City Vipers” est un groupe bordelais de « Hot Jazz ». Ces deux musiciens passionnés de vieux jazz s’entourent de Jules, Maxime et Vincent afin d’explorer un répertoire original et faire partager leur engouement pour ce style de musique si particulier. Facebook O city Vipers dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville