Les mercredis en musique au prieuré : “Nicolas Saez”

2022-07-20 20:00:00 – 2022-07-20 22:00:00

Grenade est le berceau de sa famille paternelle et le flamenco fait partie de ses racines. Guitariste autodidacte. C’est en véritable passionné qu’il décide de se consacrer exclusivement à la guitare flamenca à laquelle il dédie tout son temps. Il se forme initialement, puis part à plusieurs reprises en Andalousie pour se perfectionner. Ses inspirations sont les plus grands tels Paco de Lucia, Vicente Amigo, Antonio Rey, Moraito, Diego del Morao, Chicuelo… En 2012, il fonde le sextet flamenco Calle Las Minas et compose un répertoire mêlant tradition et modernité.

