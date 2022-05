Les mercredis en musique au prieuré : “Duo Sostenuto” guitare et flûte traversière, 17 août 2022, .

Les mercredis en musique au prieuré : “Duo Sostenuto” guitare et flûte traversière

2022-08-17 20:00:00 – 2022-08-17 22:00:00

Avec seulement six cordes et le chant d’une flûte, le Duo Sostenuto offre à son public la force, les couleurs et la puissance évocatrice d’un orchestre symphonique.

Sous la plume de Benoît Roulland, les oeuvres renaissent sous une forme nouvelle, adaptée à l’univers et à la physionomie du duo. Le public peut ainsi découvrir un opéra, une symphonie, une sonate, ou un tango, sous un nouveau jour. La combinaison magique de la flûte et de la guitare permet un équilibre du son particulièrement fin et une infinie possibilité de couleurs.

