Les Mercredis en Folie : La traviatta 22 rue de Vannes Guipry-Messac Catégories d’Évènement: Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine

Les Mercredis en Folie : La traviatta 22 rue de Vannes, 15 mars 2023, Guipry-Messac . Les Mercredis en Folie : La traviatta 22 Rue de Vannes 22 rue de Vannes Guipry-Messac Ille-et-Vilaine 22 rue de Vannes 22 Rue de Vannes

2023-03-15 14:30:00 – 2023-03-15 16:50:00

22 rue de Vannes 22 Rue de Vannes

Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine Venez assister à la diffusion de l’opéra de Giuseppe Verdi, mis en scène par Simon Stone, avec Pretty Yende dans le rôle-titre. Cette version 2.0 propose une relecture rafraîchissante et connectée du célèbre mythe en le transposant à notre époque.

Durée 2h20

Entrée Libre 22 rue de Vannes 22 Rue de Vannes Guipry-Messac

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Guipry-Messac Adresse Guipry-Messac Ille-et-Vilaine 22 rue de Vannes 22 Rue de Vannes Ville Guipry-Messac Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 22 rue de Vannes 22 Rue de Vannes Guipry-Messac

Les Mercredis en Folie : La traviatta 22 rue de Vannes 2023-03-15 was last modified: by Les Mercredis en Folie : La traviatta 22 rue de Vannes Guipry-Messac 15 mars 2023 22 Rue de Vannes 22 rue de Vannes Guipry-Messac Ille-et-Vilaine 22 rue de Vannes Guipry-Messac ille-et-vilaine

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine