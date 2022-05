Les Mercredis en Fête : Chants de marin – « Laridenn », 13 juillet 2022, .

Les Mercredis en Fête : Chants de marin – « Laridenn »

2022-07-13 – 2022-07-13

Un chant de marins est une chanson entonnée en mer par les marins ; plus rarement dans les ports. Au temps de la marine à voile, le chant de marins avait une importance particulière : sa principale fonction était de rythmer et ainsi synchroniser le travail en équipe. On trouve donc essentiellement des chants de travail appelés « Shanties », mais aussi des chansons d’agrément.

