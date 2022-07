Les mercredis en famille Déols Déols Catégories d’évènement: Déols

Indre Déols Le musée de l’abbaye de Déols organise l’atelier « dans le jardin de l’Abbaye » pour toute la famille, réservé aux parents et enfants. En famille vous découvrirez l’univers du jardin médiéval, le savoir-faire du jardinage chez les moines, les plantes médicinales, leurs vertus, les légumes et les plantes aromatiques. Vous repartirez avec vos propres plantations. Atelier les mercredis en famille au musée de l’Abbaye de Déols dans le jardin de l’abbaye. musee.deols@gmail.com +33 2 54 07 58 87 http://www.ville-deols.fr/ Le musée de l’abbaye de Déols organise l’atelier « dans le jardin de l’Abbaye » pour toute la famille, réservé aux parents et enfants. En famille vous découvrirez l’univers du jardin médiéval, le savoir-faire du jardinage chez les moines, les plantes médicinales, leurs vertus, les légumes et les plantes aromatiques. Vous repartirez avec vos propres plantations. © Musée de l’Abbaye de Déols

