Square Paul Roque, le mercredi 21 juillet à 09:30

Les mercredis du Square sont de retour ! En juin et juillet, la médiathèque Albertine Sarrazin et la ludothèque Le pion Virgule vous attendent tous les mercredis matin au Square Paul Roque pour des activités. Cette année, en plus des jeux de sociétés, espace de lectures et tables de dessins, nous vous proposons en plus une activité phare chaque semaine. Cette semaine : ### Atelier créatif De 5 à 10 ans. Sur inscription uniquement (places limitées) Renseignement et inscriptions : – par téléphone au 04-67-37-86-38 – par mail à [mediatheque@lignansurorb.fr](mailto:mediatheque@lignansurorb.fr) Tables de jeux de société, espace lecture et tables de coloriages en accès libre (dans le respect des consignes sanitaires Covid-19)

Sur inscription pour l’atelier créatif. Accès libre pour les autres activités. Gratuit.

Square Paul Roque Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb Hérault



