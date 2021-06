Les mercredis du port – Jean-Charles Guichen – Noon Trébeurden, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Trébeurden.

Les mercredis du port – Jean-Charles Guichen – Noon 2021-07-28 19:00:00 – 2021-07-28 22:00:00 Rue de Trozoul Parking du port

Trébeurden Côtes d’Armor

Jean-Charles Guichen est le guitariste incontournable des scènes bretonnes ! Seul en scène ou accompagné de ses 4 musiciens, Jean-Charles Guichen a la guitare qui rock. Ce guitare hero de la gavotte ou de la gigue effrénée nous livre une performance scénique, avec des compositions originales et d’inspiration traditionnelle, où virtuosité et énergie rock se côtoient.

Formation unique dans le paysage musical actuel, NOON fait le pari de briser les codes en associant musique électronique et la puissance sonore de quatre cornemuses. En concert, le quintet secoue les foules et happe son public. Aussi bien influencés par l’électro, la trap ou les musiques traditionnelles de Bretagne, les cinq membres de NOON n’ont pas fini de surprendre.

