LES MERCREDIS DU PATRIMOINE DE MONTBLANC – VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION Montblanc Montblanc Catégories d’évènement: Hérault

Montblanc

LES MERCREDIS DU PATRIMOINE DE MONTBLANC – VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION Montblanc, 20 juillet 2022, Montblanc. LES MERCREDIS DU PATRIMOINE DE MONTBLANC – VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION

Montblanc Hérault

2022-07-20 – 2022-07-20 Montblanc

Hérault Montblanc Classée au patrimoine historique pour la qualité de son architecture et sa préservation, l’Église Sainte Eulalie accueille les visiteurs en période estivale. Votre guide, M Guy Carayon, vous attend dans l’un des plus beaux sites de notre patrimoine religieux pour une visite guidée d’une heure et demie suivie d’une dégustation des vins de Montblanc. Classée au patrimoine historique pour la qualité de son architecture et sa préservation, l’Église Sainte Eulalie accueille les visiteurs en période estivale. Votre guide, M Guy Carayon, vous attend dans l’un des plus beaux sites de notre patrimoine religieux pour une visite guidée d’une heure et demie suivie d’une dégustation des vins de Montblanc. +33 4 67 98 50 03 Classée au patrimoine historique pour la qualité de son architecture et sa préservation, l’Église Sainte Eulalie accueille les visiteurs en période estivale. Votre guide, M Guy Carayon, vous attend dans l’un des plus beaux sites de notre patrimoine religieux pour une visite guidée d’une heure et demie suivie d’une dégustation des vins de Montblanc. Montblanc

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montblanc Other Lieu Montblanc Adresse Montblanc Hérault Ville Montblanc lieuville Montblanc Departement Hérault

Montblanc Montblanc Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montblanc/

LES MERCREDIS DU PATRIMOINE DE MONTBLANC – VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION Montblanc 2022-07-20 was last modified: by LES MERCREDIS DU PATRIMOINE DE MONTBLANC – VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION Montblanc Montblanc 20 juillet 2022 Montblanc, Hérault

Montblanc Hérault