Les Mercredis du Parc : Street art naturel

Les Mercredis du Parc : Street art naturel, 26 octobre 2022, . Les Mercredis du Parc : Street art naturel



2022-10-26 14:30:00 – 2022-10-26 16:30:00 Atelier enfants “Les Mercredis du Parc”

Street art naturel

Initiation au street art naturel : pochoir, dessin et peinture pour un collage nature. Atelier pour enfants accompagnés à partir de 6 ans.

Parc naturel régional des Alpilles avec les Jardins d’Urgone et le Musée Urgonia Atelier enfants “Les Mercredis du Parc”

Street art naturel : pochoir, dessin et peinture pour un collage nature. Atelier pour enfants accompagnés à partir de 6 ans.

Parc naturel régional des Alpilles avec les Jardins d’Urgone et le Musée Urgonia Atelier enfants “Les Mercredis du Parc”

Street art naturel

Initiation au street art naturel : pochoir, dessin et peinture pour un collage nature. Atelier pour enfants accompagnés à partir de 6 ans.

Parc naturel régional des Alpilles avec les Jardins d’Urgone et le Musée Urgonia dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville