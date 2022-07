Les Mercredis du Parc : Les Olivades

Les Mercredis du Parc : Les Olivades, 23 novembre 2022, . Les Mercredis du Parc : Les Olivades



2022-11-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-23 16:30:00 16:30:00 Les Olivades

Cet atelier pour petits et grands permet de découvrir le paysage des oliveraies de Mouriès et récolter les olives à l’aide du matériel qu’utilisent les oléiculteurs.

Parc naturel régional des Alpilles avec l’association “Chemin Faisan” Les Olivades

Cet atelier pour petits et grands permet de découvrir la culture de l’olive.

Parc naturel régional des Alpilles avec l’association “Chemin Faisan” Les Olivades

Cet atelier pour petits et grands permet de découvrir le paysage des oliveraies de Mouriès et récolter les olives à l’aide du matériel qu’utilisent les oléiculteurs.

Parc naturel régional des Alpilles avec l’association “Chemin Faisan” dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville