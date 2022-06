Les Mercredis du Parc : Le sentier pédagogique des Caisses de Jean-Jean

2022-10-12 14:00:00 – 2022-10-12 16:30:00 Atelier enfants “Les Mercredis du Parc”

Le sentier pédagogique des Caisses de Jean-Jean

Ce parcours apporte des connaissances sur le site exceptionnel des Caisses de Jean-Jean de manière animée et ludique. Un livret pédagogique offert pour chaque famille.

Parc naturel régional des Alpilles avec l’association “Chemin Faisan” Atelier enfants “Les Mercredis du Parc”

Venez découvrir le sentier pédagogique des Caisses de Jean-Jean à Mouriès. Atelier enfants “Les Mercredis du Parc”

Parc naturel régional des Alpilles avec l'association "Chemin Faisan"

