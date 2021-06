Les Mercredis du Parc de la Tour vieille – Big Band de la Petite Camargue Alès Alès, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, AlèsAlès.

Une soirée colorée, animée et dansante en perspective dans le cadre des estiv’Alès !Le groupe Big Band de la Petite Camargue a sorti 6 albums, ce qui lui a permis de travailler avec de nombreux musiciens. Présentant un répertoire moderne et varié, cet orchestre va allègrement de Mingus à Bob Mintzer en passant par Tito Puente et toutes sortes de musiques swing ou funk.Big Band est devenu une valeur sûre dans la région Languedoc-Roussillon, cet orchestre a participé à de nombreux concerts couronnés de succès à l’Odéon de Nîmes, Alès, La Grande Motte, ainsi qu’aux Festivals de Jazz de Nîmes, du Grau du Roi, de Pertuis et de Vauvert.Avec :Direction : Philippe GuyonBatterie : Daniel SoliaBasse : Jean-Luc RibePiano : Patrick LeclercGuitare : Elsa ScapicchiFlûte : Muriel Borie-Gillet, Laure Mallet, William Southwell, Claire WertheimerSaxophone, alto et soprano : Jean DonnantuonoSaxophone Ténor : Bernard Gillet, Philippe Chambault, Charles ChazalletSaxophone Baryton : Elisabeth RouxTrompette : Jérôme Giambi, André Audemard, Yohan Auzanneau, Hugues MachuTrombone : Bruno Hervat, Claude Dorel, Bernard Guyot* Infos pratiques :- Rendez-vous le mercredi 21 juillet à 21h dans le Parc de la Tour Vieille- Entrée gratuite mais nombre de places limité- Port du masque obligatoire (vous ne pourrez pas assister au spectacle sans)- Informations et renseignements au 04 66 52 32 15

