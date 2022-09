Les Mercredis du Musée Urgonia – Moulage de fossiles Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon

Les Mercredis du Musée Urgonia – Moulage de fossiles Orgon, 5 octobre 2022, Orgon. Les Mercredis du Musée Urgonia – Moulage de fossiles

Chemin des Aires Musée Urgonia Orgon Bouches-du-Rhône Musée Urgonia Chemin des Aires

2022-10-05 – 2022-10-05

Musée Urgonia Chemin des Aires

Orgon

Bouches-du-Rhône Orgon EUR 3 3 Atelier Moulage de fossiles.

à partir de véritables fossiles appartenant à divers groupes d’organismes et différentes périodes géologiques, les enfants apprennent à réaliser une empreinte en argile afin d’y couler le plâtre qui servira au moulage de leur fossile. Ils repartent avec la copie en plâtre qu’ils ont fabriquée. Les Mercredis du Musée Urgonia. +33 4 90 73 09 54 Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon

dernière mise à jour : 2022-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Orgon Autres Lieu Orgon Adresse Orgon Bouches-du-Rhône Musée Urgonia Chemin des Aires Ville Orgon lieuville Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Departement Bouches-du-Rhône

Orgon Orgon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgon/

Les Mercredis du Musée Urgonia – Moulage de fossiles Orgon 2022-10-05 was last modified: by Les Mercredis du Musée Urgonia – Moulage de fossiles Orgon Orgon 5 octobre 2022 Bouches-du-Rhône Chemin des Aires Musée Urgonia Orgon Bouches-du-Rhône Orgon

Orgon Bouches-du-Rhône