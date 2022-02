Les Mercredis du Musée Urgonia – Les objets du Moyen Âge Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon 3 3 Atelier Les objets du Moyen Âge.

L’atelier débute par une présentation des objets utilisés au Moyen Âge. Il se poursuit par un zoom sur les objets de jeu. Les enfants fabriquent enfin des pions de jeux et des dés à jouer en argile. Les Mercredis du Musée Urgonia. urgonia.mediation@orgon.fr +33 4 90 73 09 54 http://www.musee-urgonia.fr/ Atelier Les objets du Moyen Âge.

