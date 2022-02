Les Mercredis du Musée Urgonia – Décore ton livre médiéval Orgon Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon

Les Mercredis du Musée Urgonia – Décore ton livre médiéval Orgon, 4 mai 2022, Orgon. Les Mercredis du Musée Urgonia – Décore ton livre médiéval Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon

2022-05-04 10:00:00 – 2022-05-04 12:00:00 Musée Urgonia Chemin des Aires

Orgon Bouches-du-Rhône Orgon 3 3 Atelier Décore ton livre médiéval.

L’atelier démarre par une présentation des scribes, des enluminures et des différents styles d’écriture au haut Moyen Âge et interroge sur l’importance de l’écrit dans la société. Les élèves reproduisent ensuite une lettrine avec des feuilles d’or. Les Mercredis du Musée Urgonia. http://www.musee-urgonia.fr/ Atelier Décore ton livre médiéval.

L’atelier démarre par une présentation des scribes, des enluminures et des différents styles d’écriture au haut Moyen Âge et interroge sur l’importance de l’écrit dans la société. Les élèves reproduisent ensuite une lettrine avec des feuilles d’or. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon

dernière mise à jour : 2021-08-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Orgon Autres Lieu Orgon Adresse Musée Urgonia Chemin des Aires Ville Orgon lieuville Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Departement Bouches-du-Rhône

Orgon Orgon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgon/

Les Mercredis du Musée Urgonia – Décore ton livre médiéval Orgon 2022-05-04 was last modified: by Les Mercredis du Musée Urgonia – Décore ton livre médiéval Orgon Orgon 4 mai 2022 Bouches-du-Rhône Orgon

Orgon Bouches-du-Rhône