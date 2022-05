Les Mercredis du Lac – The Vox Machina Full Show

Les Mercredis du Lac – The Vox Machina Full Show, 27 juillet 2022, . Les Mercredis du Lac – The Vox Machina Full Show

2022-07-27 – 2022-07-27 Pour tous ceux qui n’ont jamais entendu Tata Yoyo des Rolling stones, rendez-vous pour écouter Heidi, la femme orchestre et Gernard, l’homme tubéoniste ainsi que leurs machines psychédéliques. Ils chantent, le public chantent avec eux ! Karaoké géant nA 19h au bord du Lac de Trémelin – 100% gratuit Pour tous ceux qui n’ont jamais entendu Tata Yoyo des Rolling stones, rendez-vous pour écouter Heidi, la femme orchestre et Gernard, l’homme tubéoniste ainsi que leurs machines psychédéliques. Ils chantent, le public chantent avec eux ! Karaoké géant nA 19h au bord du Lac de Trémelin – 100% gratuit dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville