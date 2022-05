Les Mercredis du Lac – Patrick Ewen, 3 août 2022, .

Les Mercredis du Lac – Patrick Ewen

2022-08-03 – 2022-08-03

Il était une fois, Patrick Ewen, le conteur qui nous tient à la gorge, qui éclate de rire ou étouffe un sanglot. Tous les sentiments y passent. Car ici, et à travers ses paroles, nous naissons, nous nous marions, nous mourons, et surtout, nous sourions et nous rions. Contes en musique nA 19h au bord du Lac de Trémelin – 100% gratuit

dernière mise à jour : 2022-05-13 par