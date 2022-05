Les Mercredis du Lac – Le Cabaret Magique Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Les Mercredis du Lac – Le Cabaret Magique Iffendic

2022-07-06 17:00:00 – 2022-07-06 18:30:00

Des objets s'enflamment et s'envolent, des cartes géantes sont inexplicablement transformées devant des spectateurs devenus assistants (in)volontaires. Accompagné de Fleurine, son assistante aussi anxieuse que farfelue, Roland le magicien enchaîne ses meilleurs tours ! Spectacle jeune public – magie nA 17h au bord du Lac de Trémelin – 100% gratuit tourisme@lacdetremelin.com +33 2 99 09 06 50

