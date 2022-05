Les Mercredis du Lac – La Route des Airs, 20 juillet 2022, .

Les Mercredis du Lac – La Route des Airs

2022-07-20 – 2022-07-20

Quand un cajon, une contrebasse, un accordéon, une clarinette et une guitare se retrouvent sur scène, ces 5 instruments et leurs musiciens offrent un son riche et chaleureux à des chansons poétiques et engagées. Concert, chanson française nA 19h au bord du Lac de Trémelin – 100% gratuit

