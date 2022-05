Les Mercredis du Lac – HIC

Les Mercredis du Lac – HIC, 24 août 2022, . Les Mercredis du Lac – HIC

2022-08-24 – 2022-08-24 4 garçons réunis autour d'un zinc servent avec humour des chansons de leur cru, de la musique à danser, des tranches de vie gratinées, des amitiés, de la poésie, des verres à pied, des calembours et des cacahuètes. nUn spectacle drôle et émouvant où la solitude mélancolique côtoie la fête débridée. Concert, chanson française, nA 19h au bord du Lac de Trémelin – 100% gratuit

