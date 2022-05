Les Mercredis du Lac – Ciné plein air : Donne-moi des ailes

2022-08-10 – 2022-08-10 Un film de Nicolas Vanier en plein air, au bord du lac. Synopsis : Christian est un scientifique visionnaire, spécialiste des oies sauvages. Thomas, son fils de 14 ans, est obligé de passer des vacances avec son père, car sa mère ne peut pas le garder. Pour cet adolescent obnubilé par les jeux vidéo, ce séjour en pleine nature s'annonce comme un véritable cauchemar. Pourtant, il va se rapprocher de son père et adhérer à son projet fou : sauver des oies naines, une espèce d'oies en voie de disparition, en les guidant depuis son ULM afin de leur apprendre une nouvelle route migratoire moins dangereuse que celle qu'elles adoptent normalement. C'est le début d'un incroyable et périlleux voyage vers la Norvège. À partir de 21h00 au bord de l'eau

