Mèze Mèze Hérault, Mèze LES MERCREDIS DU KIOSQUE Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze

LES MERCREDIS DU KIOSQUE Mèze, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Mèze. LES MERCREDIS DU KIOSQUE 2021-07-07 09:00:00 – 2021-07-07 23:00:00

Mèze Hérault Tous les mercredis de l’été, concert d’artistes locaux pour des débuts de soirée en musique !

Rendez-vous sur l’esplanade les 7, 14, 21 et 28 juillet ainsi que les 4, 11, 18 et 25 août. festivites@ville-meze.fr +33 4 99 02 22 00 http://www.ville-meze.fr/ Tous les mercredis de l’été, concert d’artistes locaux pour des débuts de soirée en musique !

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Étiquettes évènement : Autres Lieu Mèze Adresse Ville Mèze lieuville 43.42651#3.60692