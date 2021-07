Deux-Grosnes Deux-Grosnes Deux-Grosnes, Rhône Les Mercredis du Col de Crie Deux-Grosnes Deux-Grosnes Catégories d’évènement: Deux-Grosnes

Rhône

Les Mercredis du Col de Crie Deux-Grosnes, 11 août 2021, Deux-Grosnes. Les Mercredis du Col de Crie 2021-08-11 – 2021-08-11 Col de Crie 1620 route de Beaujeu

Deux-Grosnes Rhône Deux-Grosnes Cet été, le Col de Crie donne à nouveau rendez-vous aux enfants tous les mercredis pour s’amuser, découvrir et s’émerveiller ! Au programme : de nombreux ateliers créatifs, activités ludiques et spectacles jeune public. contact@maisondelarandonnee.fr +33 4 74 04 70 85 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Grosnes, Rhône Autres Lieu Deux-Grosnes Adresse Col de Crie 1620 route de Beaujeu Ville Deux-Grosnes lieuville 46.2068#4.53589