Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Les mercredis du CHENE – Découvrons la faune du littoral sur la plage de Fécamp Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Les mercredis du CHENE – Découvrons la faune du littoral sur la plage de Fécamp Fécamp, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Fécamp. Les mercredis du CHENE – Découvrons la faune du littoral sur la plage de Fécamp 2021-07-21 14:30:00 – 2021-07-21 16:30:00

Fécamp Seine-Maritime Fécamp Mis en place en 2020, les mercredis du CHENE ont beaucoup plu aux visiteurs c’est pourquoi l’association relance ce beau projet en cette année 2021. Prêt(e)s à découvrir le monde de la faune sauvage en s’amusant ? Ce sont 12 animations durant cette année qui vous sont proposées. En ce mercredi 21 juillet venez découvrir la magnifique milieu naturel qu’est la mer. Maison de certains et garde-manger pour d’autres, le littoral propose de nombreuses espèces d’animaux sauvages qu’il faut prendre le temps d’observer. Munis de jumelles que nous vous prêtons, venez vous balader le long de la plage de Fécamp pour découvrir cette faune incroyable et discuter avec nos animateurs/trices. Tarif : 5€ / Tarif enfants de moins de 12 ans : 3.50€ / Gratuit pour enfants de moins de 5 ans.

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-06-17

