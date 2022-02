Les Mercredis du C2:Concert masqué Hôtel C2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le mercredi 23 février à 20:00

En Mars, bas les masques, donc dernier concert masqué au C2, saurez vous reconnaitre qui se cache derrière ce quartet ? Surpriiiise ! Venez comme vous êtes, masques à disposition. Indice : Leur instrument c’est leur voix ! *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13 Pass vaccinal obligatoire

Entrée libre

♫GOSPEL♫ Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-02-23T20:00:00 2022-02-23T22:30:00

