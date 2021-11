Les Mercredis du C2 x Jazz sur la Ville: Thierry Maillard Trio Hôtel C2, 1 décembre 2021, Marseille.

Hôtel C2, le mercredi 1 décembre à 20:00

“De mon travail, on retient sans doute plus facilement les compositions fournies, la complexité d’écriture, l’énergie volcanique presque colérique de mes titres (et de mon être) plutôt que les belles mélodies romantiques. Avec ce disque, j’ai voulu révéler ma face cachée, mettre mon coeur et mes sentiments au service de la musique. Tel un fil d’Ariane, il retrace ma vie musicale et rassemble les plus belles ballades égrenées dans mes différents enregistrements. L’idée d’un album épuré, dédié à la musicalité et ayant pour seul et unique objectif l’émotion à l’état pur me hantait depuis longtemps. André Ceccarelli et Thomas Bramerie se sont imposés comme des partenaires de choix pour ce projet de l’âme.” Thierry Maillard Line up: Thierry Maillard : Piano André Ceccarelli : Batterie Thomas Bramerie : Contrebasse *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13 Pass sanitaire obligatoire

Entrée libre

♫JAZZ♫

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



