Hôtel C2, le mercredi 17 novembre à 20:00

Le mariage du Choro et du Swing gitan a bien eu lieu, et il est célébré par le PARIS GADJO CLUB à chacun de ses concerts . Le projet inédit qui unit la musique brésilienne au jazz manouche a pris source dans l’esprit et le coeur de Christophe Davot lorsqu’il avait 14 ans et que, jeune guitariste, il découvrait en même temps Django Reinhardt et les compositions d’Heitor Villa Lobos. Par cette heureuse union de ces deux genres musicaux, les instrumentistes du Paris Gadjo Club rendent un hommage vibrant aux musiciens de la tradition du Swing Manouche qui jouaient en France dans les années 1930-40-50-60 (Les Frères Ferret, Henri Crolla, Oscar Aleman, Elek Bacsik …) ainsi qu’aux grands interprètes de Choro, de Samba et de Bossa Nova (Tom Jobim, Cartola, Joao Donato, Ary Barroso, Marcos Valle…) qui ont tous, chacun à leur manière, donné un bain de jouvence à l’histoire de la musique par leur lyrisme, leur enthousiasme et leur créativité débordante. Line up: Pierre-Louis Cas : Clarinette Christophe Davot : guitare, chant Eric Fournier : guitare Laurent Vanhee : Contrebasse *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13 Pass sanitaire obligatoire

Entrée libre

♫JAZZ♫

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:00:00 2021-11-17T23:00:00