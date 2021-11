Marseille Hôtel C2 Bouches-du-Rhône, Marseille Les Mercredis du C2 x Jazz sur la Ville: Nicolas Montier Quartet Hôtel C2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Hôtel C2, 3 novembre 2021, Marseille.

Hôtel C2, le mercredi 3 novembre à 20:00

Nicolas Montier est un merveilleux soliste que l’on pourrait situer à l’exact croisement entre Coleman Hawkins et Stan Getz. Autrement dit, Nicolas s’est trouvé un style personnel immédiatement identifiable et qui fait le bonheur de tous. Line up: Nicolas Montier : Saxophone Michel Bonnet : Trompette Christophe Davot : Guitare, Chant Olivier Lalauze : Contrebasse *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13 Pass sanitaire obligatoire

Entrée libre

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille

2021-11-03T20:00:00 2021-11-03T23:00:00

