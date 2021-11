Marseille Hôtel C2 Bouches-du-Rhône, Marseille Les Mercredis du C2 x Jazz sur la Ville: LMN Trio Hôtel C2 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les Mercredis du C2 x Jazz sur la Ville: LMN Trio Hôtel C2, 24 novembre 2021, Marseille. Les Mercredis du C2 x Jazz sur la Ville: LMN Trio

Hôtel C2, le mercredi 24 novembre à 20:00

Piano, contrebasse et batterie, tels sont les instruments qui composent le format du trio devenu classique en jazz. Il est coutume de le présenter dans cet ordre, mais rien n’empêche la contrebasse de mener la danse ou bien la batterie d’en énoncer la mélodie. Tel est le parti pris du LMN Trio, qui vous propose un voyage parmi les standards du répertoire jazz ainsi que des compositions originales. Une exploration où chacun des trois instrumentistes est à la fois soliste et accompagnateur. Pour cette occasion, le trio sera rejoint par un invité spécial. Line up: Maryline Ferrero : piano Nghia Duong : contrebasse Léo Achard : batterie Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13 Pass sanitaire obligatoire

Entrée libre

♫JAZZ♫ Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-11-24T20:00:00 2021-11-24T23:00:00

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille